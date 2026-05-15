Министр ЖКХ призвал россиян кипятить воду из-под крана

Источник:
ТАСС
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россиянам нужно кипятить водопроводную воду, несмотря на то, что ее качество растет благодаря федеральному проекту «Чистая вода», посоветовал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

«Вы знаете, воду из-под крана всегда нужно кипятить, какой бы она чистой ни была», — приводит ТАСС слова Файззулина, сказанные им в ответ на вопрос, когда в России без кипячения и без фильтров можно будет пить воду из-под крана в результате реализации проекта «Чистая вода».

Министр объяснил, что так или иначе человек должен пить кипяченую воду, это надежнее. И врачи данный факт подтверждают. Лишний риск в этом вопросе ни к чему, сказал он.

Федеральный проект «Чистая вода» призван обеспечить россиян качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. В его рамках в регионах ведутся строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки.

