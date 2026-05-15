НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Рекомендации по здоровому образу жизни утвердили в России

Источник:
РИА Новости
230 1
Бег
Фото: © Magnific.com
Российское правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни граждан, в которых говорится, как правильно питаться, двигаться и спать.

Согласно рекомендациям, завтракать следует в течение часа после пробуждения, утренний прием пищи должен быть самым плотным (30-40% дневных калорий). Ужинать стоит за три часа до сна. Между приемами пищи необходимо соблюдать четырех-пятичасовые промежутки.

Следует исключить из рациона или минимизировать: полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки и пакетированные соки. Необходимо ограничить и использование наваристых мясных бульонов, приводит РИА Новости утвержденный документ

Россиянам нужно выпивать один стакан воды комнатной температуры сразу после пробуждения. Каждый час нужно пить два-три глотка воды, а за 20-30 минут до еды — 100-150 миллилитров.

Как правильно спать

Также следует ходить не менее семи тысяч шагов в день (30-50 минут ходьбы). Еще документом рекомендуется использовать лестницы вместо лифта, вставать или прохаживаться каждый час при сидячей работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСила сна: интеллект, иммунитет и похудение

Спать нужно семь-девять часов при полной темноте в спальне, температура в помещении должна составлять 18-20 градусов. Также за один-два часа до сна рекомендуется избегать экранов или использовать фильтр синего цвета, не пить кофеин после 14.00 и алкоголь за три часа до сна.

Согласно рекомендациям, для управления стрессом необходимы 10-15 минут медитации или дыхательных упражнений утром. 

Нужно также проводить пятиминутную дыхательную практику, ходить на вечернюю прогулку на 20 минут и вести дневник благодарности (три пункта перед сном).

Еще по теме
Министр ЖКХ призвал россиян кипятить воду из-под крана
Мышиная лихорадка: кому грозит хантавирус
Ученые предложили простой способ сохранить вес после похудения
Нейробиолог перечислил шесть привычек для «прокачки» мозга
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Фитнес #Еда
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Выбрано имя для нового белого медвежонка в Новосибирском зоопарке
Потерявшую сына на СВО мать поздравили с двойным праздником 9 Мая
Россия запустила межконтинентальную ракету «Сармат»
Российский «Бук-М3» поставил крест на репутации HIMARS
Обсуждение (1)
Картина дня
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Захарова указала на главного врага украинцев
Президент России Владимир Путин
Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса
Пленные
Россия вернула из украинского плена 205 солдат и офицеров
Президент США Дональд Трамп
Трамп сообщил о «фантастических сделках» с Китаем
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
28
Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине
26
Украинский министр заявил о катастрофе с численностью населения
25
Путин заявил, что дело идет к завершению СВО
20
Россия запустила межконтинентальную ракету «Сармат»
13
Виктория Боня купила машину стоимостью более 40 млн рублей