Рекомендации по здоровому образу жизни утвердили в России

Российское правительство утвердило рекомендации по здоровому образу жизни граждан, в которых говорится, как правильно питаться, двигаться и спать.

Согласно рекомендациям, завтракать следует в течение часа после пробуждения, утренний прием пищи должен быть самым плотным (30-40% дневных калорий). Ужинать стоит за три часа до сна. Между приемами пищи необходимо соблюдать четырех-пятичасовые промежутки.

Следует исключить из рациона или минимизировать: полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки и пакетированные соки. Необходимо ограничить и использование наваристых мясных бульонов, приводит РИА Новости утвержденный документ

Россиянам нужно выпивать один стакан воды комнатной температуры сразу после пробуждения. Каждый час нужно пить два-три глотка воды, а за 20-30 минут до еды — 100-150 миллилитров.

Как правильно спать

Также следует ходить не менее семи тысяч шагов в день (30-50 минут ходьбы). Еще документом рекомендуется использовать лестницы вместо лифта, вставать или прохаживаться каждый час при сидячей работе.

Спать нужно семь-девять часов при полной темноте в спальне, температура в помещении должна составлять 18-20 градусов. Также за один-два часа до сна рекомендуется избегать экранов или использовать фильтр синего цвета, не пить кофеин после 14.00 и алкоголь за три часа до сна.

Согласно рекомендациям, для управления стрессом необходимы 10-15 минут медитации или дыхательных упражнений утром.



Нужно также проводить пятиминутную дыхательную практику, ходить на вечернюю прогулку на 20 минут и вести дневник благодарности (три пункта перед сном).