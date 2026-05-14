Интернет наполнился слухами о новом смертельном вирусе и возможной пандемии. Что такое хантавирус «Андес», к ак можно заразиться и грозит ли России эпидемия на самом деле?

Хантавирусы — группа вирусов, передающихся человеку от грызунов. Они вызывают тяжелые заболевания с поражением сердца, почек и легких. Вакцины и специфического лечения не существует.

Вспышка во время круиза

Вспышка хантавируса произошла в апреле на круизном лайнере MV Hondius, который направлялся из Аргентины на Канарские острова. У пожилого мужчины из Нидерландов появились боли в животе и лихорадка, через несколько дней он скончался. Почти через две недели умерла его вдова — женщина уже сошла с судна на острове Святой Елены и находилась в ЮАР. ПЦР-тест подтвердил, что ее смерть вызвал хантавирус.

В начале мая у берегов Кабо-Верде на MV Hondius умерла гражданка Германии, ставшая третьей жертвой. Лабораторные исследования подтвердили наличие у нее хантавируса.

Часть пассажиров покинула судно еще до объявления о вспышке. Сейчас пациенты с подтвержденным хантавирусом находятся в США, Нидерландах, Франции, Швейцарии, ЮАР, на острове Тристан-да-Кунья.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил 12 мая, что на борту лайнера MV выявили 11 случаев заболевания штаммом хантавируса «Андес», включая три смерти в результате болезни.

Вариант «Андес»

ВОЗ полагает, что скончавшаяся супружеская пара подхватила хантавирус во время путешествия по Южной Америке, при наблюдении за птицами в местах обитания грызунов-носителей вируса.

В Новом Свете циркулирует штамм «Андес» (ANDV / Andes orthohantavirus /ортохантавирус Анды). Это единственный вариант хантавируса, способный передаваться от человека к человеку, как правило, при тесном и длительном контакте.

«Андес» вызывает хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХКПС). Первые симптомы не отличимы от обычной простуды, но затем простой кашель перерастает в одышку, накопление жидкости в легких, шок и сердечную недостаточность. Средняя смертность составляет более 50%.

Хантавирус в России

Смертельный вариант «Андес» переносит длиннохвостый рисовый хомячок, в России этот грызун не живет. ХКПС вызывает еще ряд хантвирусов, их носители: олений хомячок, калифорнийская полевка, западная луговая мышь и другие — обитают только в Северной и Южной Америке.

В странах Европы, Азии и Африки тоже есть хантавирусы. В России их, как сообщал Роспотребнадзор, распространяют полевые мыши, крысы и полевки. Переносчики, как правило, не болеют, но служат резервуаром инфекции.

Эти вирусы вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Начинается с сильной лихорадки, затем появляются сильные головные боли и в области поясницы. Могут начаться геморрагические осложнения и почечная недостаточность. Летальность на Дальнем Востоке достигает 6-8%, в европейской части России — 1,0-3,5 %.

ГЛПС не передается от человека к человеку. Вероятность мутации вируса с появлением такой способности «крайне низкая».

Случаи ГЛПС в России регистрируются ежегодно с 1978 года — примерно 2-4 тысячи случаев. При этом в последние 25 лет наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

Ареал, где часто возникают случаи заболевания хантавирусом, включает районы между Уральскими горами и Волгой, а также Сибирь и Дальний Восток, рассказал в эфире Радио РБК профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Заражение хантавирусом происходит при вдыхании пыли, содержащей частицы высохших испражнений грызунов, сообщил Sibnet.ru кандидат медицинских наук преподаватель Пермского Политеха Валерий Литвинов.

«Типичная ситуация: люди спускаются в овощные ямы, где были переносчики, или собирают ягоды в лесу, на которые те могли оставить свои выделения. Вдыхание такой пыли приводит к передаче инфекции. Укусы тоже возможны, но это крайне редкий путь», — отметил эксперт.

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И.Мечникова Виталий Зверев считает, что заразиться хантавирусом не так просто. Если одна мышь бегала по даче, то ничего страшного не будет, так как сильные температурные перепады убьют вирусы, отметил ученый в эфире Радио РБК.

Риск пандемии

«Нет никаких признаков того, что мы наблюдаем начало более масштабной вспышки заболевания», — сказал глава ВОЗ Гебрейесус.

Однако в организации ожидают появления новых случаев заражения, поскольку заболевание отличается длительным инкубационным периодом — до восьми недель.

По мнению вирусолога Альтштейна, распространение хантавируса по миру — это «что-то невероятное». Такие вирусы не вызывают пандемий, так как передача происходит неэффективно: нужно тесное общение здорового человека с больным и высокая доза вируса.

По оценкам букмекеров, риск превращения вспышки вируса в пандемию составляет 10%.