Чудо техники или уловка: врут ли умные весы

Умные весы — одно из самых необычных современных устройств. Люди удивляются, как простая на вид коробка может столько: измерять соотношение мышц, жира и костей, содержание воды и белка и даже узнавать биологический возраст тела. Нет ли тут маркетингового обмана?

Ответ даст наука. Человеческое тело хорошо проводит электрический ток. Но ткани организма — мышечная, жировая и костная — имеют разный показатель электрического сопротивления. Инженеры приметили эту особенность и придумали смарт-весы.

Физика процесса

На научном языке этот метод называется биоимпедансным анализом тела. От английского слова impedance — «сопротивление». Придуман он был давно, но до недавнего времени использовался только в большой медицине.

Профессиональные медицинские весы — очень точные и очень дорогие. Человека обвешивают датчиками и измеряют соотношение тканей в какой-либо части организма. Эти данные применяются при лечении ряда тяжелых заболеваний.

С началом повсеместного распространения умных девайсов, в чью-то светлую голову пришла мысль использовать этот метод в обычных бытовых устройствах.

На поверхность весов установили электроды, испускающие совершенно безопасный для организма слабый заряд переменного тока. Этот электрический импульс по ходу «движения» по организму встречает разное сопротивление тканей. Получаемые данные о сопротивлении обрабатываются на основе специально разработанных алгоритмов. При этом учитываются заранее введенные показатели роста и возраста человека.

Умные весы противопоказаны людям с кардиостимулятором. Не рекомендуют их использовать и беременным: электрический импульс может доставить дискомфорт плоду.

Бытовые умные весы по точности измерений, конечно, отличаются от профессиональных медицинских. Но в целом погрешность у смарт-девайсов для нужд обычного пользователя минимальна. И можно быть уверенным, что устройство от надежного производителя даст справедливую оценку организму.

Что измеряют умные весы

Функционал умных весов может различаться в зависимости от модели. Большинство устройств поддерживают измерение порядка 10 параметров. В числе самых важных:

Индекс массы тела (ИМТ) — сухая математическая формула, разработанная диетологами по их представлениям об идеальном человеке. ИМТ = вес/рост (килограмм/метр).

Жир — жировая ткань в процентном соотношении и данные о превышении нормы в граммах. Один из ключевых параметров для людей, которые стоит контролировать людям, ведущим активный образ жизни.

Мышечная масса — масса всех скелетных, гладких и прочих мышечных тканей в теле.

Висцеральный жир — это внутренний (неподкожный) жир, который защищает внутренние органы от повреждений, а также служит резервным энергетическим источником.

Содержание воды (гидратация) — очень важный и нестабильный параметр. От него может зависеть точность измерения других показателей.

Костная масса — суммарная сухая масса всех костей в организме. Этот параметр позволяет узнать — «тонкая» или «широкая» кость у человека.

Основной обмен веществ или уровень метаболизма — количество калорий, которые требуются организму для поддержания нормальной жизнедеятельности в течение суток. Это показатель важен при расчете диет.

Возраст тела (метаболический) — возраст, которому соответствует текущий обмен веществ организма. Очень условный показатель. Может колебаться в широких пределах.

Правила использования

Умные весы, как правило, работают в связке со специальными приложениями. Это может быть софт от производителя устройства, так и универсальные спортивные или оздоровительные приложения, установленные на смартфоне.

Весы связываются со смартфоном через Bluetooth. Смарт-девайс передает, а приложение транслирует и запоминает данные. В дальнейшем информация соотносится с новыми результатами.

Приложения позволяют создавать множество пользовательских профилей. При этом весы могут «узнавать» конкретного человека, руководствуясь сохраненными данными.

На весы встают только босиком. Ступни должны максимально плотно прилегать к электродам. Во время взвешивания нужно стоять неподвижно. На всю процедуру взвешивания уходит несколько секунд. Об ее окончании уведомит приложение.

Показания весов существенно зависят от количества жидкости в организме. Поэтому идеальный вариант — взвешиваться утром натощак. Днем масса тела может увеличиваться до двух килограммов за счет еды и напитков. В любом случае для получения объективного анализа рекомендуется взвешиваться ежедневно и в одно и то же время.