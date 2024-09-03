Простой лайфхак по удалению воды из смартфона. ВИДЕО

Ролик с простым советом по удалению воды из динамиков смартфона набирает популярность в Сети. Эксперт проверил лайфхак и убедился в его работоспособности.

Автор видео утверждает, что определенный звук способен убрать воду из динамиков смартфона. Технологический обозреватель Дэвид Пирс решил проверить популярный метод, когда его племянник уронил свой гаджет в речку.

Оказалось, что он работает — после включения звука динамики мгновенно просохли. Эксперт проверил его еще на четырех смартфонах разных марок — во всех случаях включение ролика позволило просушить динамики.

Пирс обратился к ученым за объяснениями. Они пришли к выводу, что звук подобной тональности на самом большом уровне громкости создает сильное движение воздуха, в итоге воздушная волна вытесняет воду из динамика.

Однако такой способ работает только в том случае, если пользователю требуется просушить только динамики. Если влага попала в USB-порт, слот для SIM-карты или разъем для наушников, лайфхак окажется бесполезным.