Оригинальная сервировка праздничного стола — непростая задача даже для умелой хозяйки, которая к тому же усложняется условиями требованиями новогодней тематики. Но решить ее легко — достаточно одного необычного элемента подходящих цветов. Например, можно превратить в символ Нового года обычные бумажные салфетки.

Лучше выбрать плотные бумажные салфетки яркого цвета. Напоминать ёлки, конечно, будут больше зеленые салфетки. Но можно использовать и более заметные цвета — красные, желтые, оранжевые.

Чтобы сложить салфетку в ёлку, нужно отгибать слой за слоем к верхнему углу (на схеме: 1,2,3).

Затем перевернуть салфетку гладкой стороной и отогнуть бока (на схеме: 4). Далее снова развернуть заготовку и загнуть верхний треугольник так, чтобы он образовал крону ёлки (на схеме: 5). Оставшиеся треугольники подсовывать друг под друга, чтобы они были объемными (на схеме: 6).

Получившиеся ёлочки-салфетки можно поставить как украшения на тарелки. Также можно в одну из «веток» положить новогодние пожелания или предсказания, предварительно написав их на маленьких листочках и свернув в тонкие трубочки.