НАВЕРХ
Актуальная тема
Новогодние инструкции
Актуальная тема
Новогодние инструкции
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Салфетки на удачу: как украсить новогодний стол

Источник:
Sibnet.ru
10038 0
Фото: © Sibnet.ru
Оригинальная сервировка праздничного стола — непростая задача даже для умелой хозяйки, которая к тому же усложняется условиями требованиями новогодней тематики. Но решить ее легко — достаточно одного необычного элемента подходящих цветов. Например, можно превратить в символ Нового года обычные бумажные салфетки.

Лучше выбрать плотные бумажные салфетки яркого цвета. Напоминать ёлки, конечно, будут больше зеленые салфетки. Но можно использовать и более заметные цвета — красные, желтые, оранжевые. 

Чтобы сложить салфетку в ёлку, нужно отгибать слой за слоем к верхнему углу (на схеме: 1,2,3). 

Затем перевернуть салфетку гладкой стороной и отогнуть бока (на схеме: 4). Далее снова развернуть заготовку и загнуть верхний треугольник так, чтобы он образовал крону ёлки (на схеме: 5). Оставшиеся треугольники подсовывать друг под друга, чтобы они были объемными (на схеме: 6).

Получившиеся ёлочки-салфетки можно поставить как украшения на тарелки. Также можно в одну из «веток» положить новогодние пожелания или предсказания, предварительно написав их на маленьких листочках и свернув в тонкие трубочки.



Тема: Новогодние инструкции
Как оригинально разыграть «Тайного Санту»
Идеи подарков за 300, 500, 1000 рублей: полезные и оригинальные
Как украсить дом к Новому 2025 году Змеи
Не сломать судьбу: что нельзя дарить в год Змеи
смотреть все
Зима #Новый год #Лайфхаки
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Обнаружены признаки девятой планеты в Солнечной системе
Салфетки на удачу: как украсить новогодний стол
Украина нанесла массированный удар по Курской области
Зеленский предложил взятку премьеру Словакии
Обсуждение (0)
Картина дня
Почти половина пассажиров выжила в авиакатастрофе в Казахстане
Летевший в Чечню самолет упал в Казахстане
Предотвращено убийство главы предприятия ОПК по заказу Киева
Банки обяжут выдавать кредиты с отсрочкой
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дед Мороз и Санта-Клаус: главные отличия
Топ комментариев

kygear

Послать на передовую Силуяновскую и Набиулинскую родню отрабатывать диверсию.

-2rist-

а по конституции любая цензура запрещена, и всем по барабану.

Wolf Hound

А если снизить всем чиновникам з/п до уровня МРОТа,плюс урезать "нужные" вещи по госзакупкам,то ИМХО...

kygear

Снижение очень опасно. Оно сулит расцвету промышленности и реального бизнеса. Так же это может привести...