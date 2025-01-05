Как быстро похудеть после праздников

Череда продолжительных застолий с деликатесами, жирным горячим, обилием салатов с майонезом и алкоголем в первые новогодние дни прибавляют до четырех килограммов лишнего веса. Как быстро вернуться в форму?

Быстрому похудению помогут три составляющие: корректировка питания, восстановление режима сна и физическая активность.

Еда и вода

Речь не идет о жестких диетах. Устраивать экстремальные разгрузочные дни без еды — нельзя. Организм уже пострадал от переедания, стрессовое голодание станет дополнительным испытанием и может сказаться на здоровье. Важно есть, но так, чтобы помочь организму восстановиться.

Чаще всего набранные «новогодние» килограммы — это не жир, а жидкость, которая задержалась в тканях и клетках в результате необычного и обильного питания. И это облегчает задачу возврата формы, так как избавиться от отеков существенно проще и быстрее, чем от жировых запасов.

Завтракать нужно в первый час после подъема, далее делать перерывы между приемами пищи 3-4 часа. При этом стараться воздерживаться от высококалорийной пищи и продуктов, задерживающих жидкость в организме: соленое, копченое, соусы. Хорошо добавить в рацион сырые овощи и фрукты.

В течение дня следует выпивать чистую воду из расчета 30 мл на килограмм веса (для человека весом 80 кг это 2,4 л воды). Диетологи утверждают — никакие ограничения еды не будут эффективны без достаточного количества воды. Важно пить именно воду, не заменяя ее другими жидкостями — соками, чаем и т.д.

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Почему вода важна? При недостатке поступления воды в организме замедляются абсолютно все процессы, в том числе метаболизм, снижается активность ферментов. А это способствует набору веса. Кроме того, именно чистая вода, если ее пить между приемами пищи, способствует выведению токсинов, которые тоже являются фактором набора лишнего веса.

Движение

Физическая активность ускоряет обмен веществ, помогает вывести из организма лишнюю жидкость, стимулирует приток крови к тканям и клеткам. Кроме того, во время двигательной активности расходуется энергия, а значит, сжигаются калории.

Новогодние выходные — отличное время для лыжных прогулок, катания на коньках, любого другого активного отдыха. Достаточно часа активности в день, чтобы организм заработал по-другому.

Если не хочется лыжи и вообще гулять, можно ходить по дому. Но динамично и долго. По рекомендациям врачей — 10 тысяч шагов в день.

Сон

Когда человек не спит по ночам, он, скорее всего, и ест в неположенное время. Но организм живет по биоритмам, и ночные приемы пищи, когда органы пищеварительной системы должны «отдыхать», не идут на пользу.

Сбитый режим сна и бодрствования — одна из причин нарушения водно-солевого баланса и задержки жидкости в организме. В результате человек получает отеки подкожно-жировой клетчатки, как следствие — увеличение цифры на весах.

Кроме того, во сне в организме вырабатывается гормон роста. У детей он обеспечивает именно рост, а у взрослых — сжигает жир. Но «работает» гормон роста только определенные часы — с 23.00 до 3.00.

Поэтому в процессе похудения важно восстановить правильный режим, ложиться спать до полуночи и прекращать есть за 3-4 часа до сна.