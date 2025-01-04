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Как изменятся налоги на физлиц в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
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Новая система уплаты налогов начала действовать в России с 2025 года. Состоятельные люди станут платить больше. Налоговая ставка будет варьироваться от 13% до 22% в зависимости от доходов.
Налоговая
Фото: © Sibnet.ru

С 2025 года в России новая прогрессивная шкала налогообложения включает пять ступеней налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Ставка будет зависеть от годового дохода:

13% — для дохода в размере 2,4 миллиона рублей в год включительно;
15% — для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей включительно;
18% — для доходов свыше от 5 до 20 миллионов рублей включительно;
20% — для доходов 20-50 миллионов рублей включительно;
22% — для доходов, превышающих 50 миллионов рублей в год.
Повышенная ставка будет применяться не ко всему доходу, а к сумме превышения. То есть, при доходе 7 миллионов рублей в год человек заплатит с 2,4 миллиона 13% налога, с 2,6 миллиона — 15% (5 миллионов минус 2,4 миллиона) и 18% — с 2 миллионов (7 миллионов минус 5 миллионов), поясняет портал финансовой грамотности «Мои финансы».

С 2021 года в России применялась двухступенчатая прогрессивная шкала налогообложения: ставка 13% действовала для годового дохода до 5 миллионов рублей в год, ставка 15% была установлена для доходов, превышающих 5 миллионов рублей.

Как будут считать

Налоговым агентом сотрудника является работодатель — он исчисляет, удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет.

Но у человека может быть несколько источников дохода: например, одно основное место работы, а в двух местах он работает по совместительству. Базы бухгалтерского учета не пересекаются, все три работодателя будут уплачивать налог за своего сотрудника индивидуально.

В таком случае может возникнуть ситуация, при которой одновременно в одном месте за человека работодатель платит НДФЛ по ставке 13%, в другом — 15% и в третьем — 18%.

В конце года налоговая служба сама посчитает совокупный доход конкретного человека и при необходимости доначислит налог.

Сумма доначисленного НДФЛ отобразится в личном кабинете налогоплательщика, доплатить разницу нужно будет самостоятельно до 1 декабря следующего года. В 2026 году платим за 2025 год, в 2027 году — за 2026 и так далее.

Исключения

Федеральным законом предусмотрены отдельные случаи, в которых с 2025 года будут действовать прежние ставки налогообложения: 13 % (при доходах до 2,4 миллиона рублей в год) и 15 % (при доходах выше 2,4 миллиона рублей в год).

Они будут применяться к доходам, полученным:

  • в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению;
  • от долевого участия (включая дивиденды, при распределении имущества ликвидируемой организации) и по доходам от реализации долей (например, продажа доли в квартире);
  • по операциям с цифровыми финансовыми активами;
  • по операциям с ценными бумагами и с производными финансовыми инструментами, в том числе на индивидуальном инвестиционном счете;
  • по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги;
  • по операциям займа ценными бумагами;
  • в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ.

Предусмотрены особые правила налогообложения для участников спецоперации (СВО). Они будут платить 13% при доходах до 5 миллионов рублей в год и 15% — с суммы превышения.

Налог на пассивный доход

Многие налогоплательщики получают доходы не только за трудовую деятельность, но также за размещение средств на вкладах или от операций с ценными бумагами. НДФЛ в этих случаях с 2025 года будет рассчитываться особым образом.

Если говорить о банковских вкладах, то в зависимости от ключевой ставки устанавливается необлагаемый подоходным налогом лимит. Рассчитывается он так: 1000000 умножается на максимальную ключевую ставку ЦБ из тех, что действовали на первое число каждого месяца в году, в котором был получен доход.

Допустим, ключевая ставка до конца года не поднимется выше 21%. Считаем: 1000000 Х 21%. В этом случае лимит составит 210 000 рублей. С доходов ниже этой суммы не нужно уплачивать НДФЛ, с суммы превышения — необходимо.

Тема: Новогодние инструкции
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Топ комментариев

senik

У хохлов был дополнительный доход от транзита газа. «Назло бабушке уши отморозили»

~ST~

ну не чего страшного америкосы купят наш СПГ и продадут его европе как свой .... зато не Российский газ...

pepelmetal

"Курахово не имело стратегической ценности"

pepelmetal

Теперь словаки тарасикам свет отключат