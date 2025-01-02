Роскачество перечислило неподлежащие возврату в магазин подарки

Роскачество напомнило россиянам, какие подарки нельзя вернуть в магазин, даже если не понравились.

По закону «О защите прав потребителей» неподошедший товар можно в течение 14 дней вернуть в магазин. Причина возврата может быть совершенно разнообразной — не подошел цвет, размер, фасон, комплектация и так далее.

Но ряд товаров, которые вернуть по указанным выше причинам нельзя. «Это так называемые невозвратные товары. Их магазин примет назад только в том случае, если обнаружится недостаток (брак). В ряде случаев – только после экспертизы, которая подтвердит, что не действия покупателя (получателя подарка) привели к поломке», — рассказали РИА Новости в Роскачестве.

Чаще всего в качестве презента, который нельзя вернуть, дарят продукты, бытовую технику и электронику, парфюмерию и косметику, предметы личной гигиены, белье и чулочно-носочные изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями, а также животных и растения.

К невозвратным товарам также относятся книги, автомобили и мотовелотовары, мебель. Эти предметы можно вернуть только в том случае, если в них обнаружился недостаток, а в остальных случаях придется перепродавать, передаривать или пользоваться ими, отметили в Роскачестве.