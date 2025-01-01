Как снять алкогольную интоксикацию в домашних условиях

Интоксикация — закономерное следствие неумеренного употребления спиртного на новогодних праздниках. Есть средства, позволяющие облегчить тяжелое похмелье самостоятельно.

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Обязательная составляющая любого алкогольного напитка — этиловый спирт (этанол). В организме человека этанол вначале превращается в токсичный ацетальдегид, а после — в относительно безопасную уксусную кислоту.

Переработка ацетальдегида обеспечивается ферментом ацетальдегиддегидрогеназой, вырабатываемым печенью, «вот только часто пьющий вливает в себя в разы больше, чем печень способна вырабатывать нужные для его расщепления ферменты», пояснил врач-нарколог клиники «Алкостоп24» Виктор Антипенко.

Так, по его словам, и наступает интоксикация, которая может перерасти в полноценное острое отравление.

Рвота и абсорбенты

Если с момента последней рюмки прошло еще немного времени, но самочувствие уже явно ухудшается, старый проверенный способ экстренной детоксикации — спровоцировать рвоту путем раздражения корня языка собственными пальцами, посоветовал Антипенко.

Иногда вызывать рвоту нужно дважды: первый раз, чтобы освободить желудок от основного содержимого (выпивки и закуски), а второй раз рвоту нужно спровоцировать, предварительно выпив 1,5-2 литра слабого раствора марганцовки для нейтрализации токсинов, уточнил врач.

Следует принять сорбенты для стимуляции очистки организма от токсинов. Поможет активированный уголь, полисорб, полипефан, энтеросгель.

Рассол, кефир и мед

Для нормализации микрофлоры кишечника и уменьшения воспалительных процессов в желудке помогут кисломолочные продукты, вроде кефира. Богатый калием капустный рассол поддержит работу сердца. Огуречный и помидорный рассолы устранят кислотно-щелочной дисбаланс.

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Натуральный мед обладает отличными очистительными свойствами, а кроме того, в его составе содержится много витаминов и минеральных элементов, что сильно помогает в восстановлении нарушенного обмена веществ. Мед для снятия похмелья можно пить вместе с зеленым чаем, который тоже выводит токсины.

«Самый дешевый и общедоступный способ бороться с токсинами после запоя — просто пить очень много воды (свыше 2-х литров в сутки), чтобы всю детоксикационную работу выполнили почки», — сказал врач, обратив внимание на то, что почкам такая нагрузка может не понравиться.

Сон и прогулка на свежем воздухе

При алкогольный интоксикация врачи советуют продолжительный сон. Уснуть помогут мягкие успокоительные средства на травах, типа настоя пустырника, мяты.

Как только уйдет тошнота следует съесть овощной суп или нежирный бульон без приправ, чтобы восстановить силы.

Прийти в себя также поможет неспешная прогулка на свежем воздухе.