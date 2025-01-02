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#Предсказания #Гороскопы #Гадания #Эзотерика #Приметы #Мистика #Религия

Знаки Зодиака, которых ждет карьерный рост в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
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Карьера у знаков Зодиака
Фото: © ru.freepik.com
Наступающий 2025 год — катализатор преобразований и время новых возможностей. У нескольких знаков Зодиака это позитивно отразится на рабочей сфере. Кого же ждет карьерный рост?

Дева

Астролог Тамара Глоба называет 2025-й годом сбывшихся мечт у Дев — их ждет головокружительный и абсолютно заслуженный карьерный взлет. На результат повлияет все, что представители этого знака делали в прошлом году.

С коллегой согласна астролог Василиса Володина. 2025 год будет отмечен для Дев постоянным стремлением к самореализации.

«Вам всегда будет мало того, что вы имеете – желание достичь большего будет руководить вашими мыслями и поступками. Такое положение дел не останется, конечно, без внимания начальства, а потому вы наверняка получите или повышение зарплаты, или новую должность», — прогнозирует она.

Скорпион

Карьерный рост Скорпионов будет происходить сам собой, видит в звездах Глоба. Она советует придерживаться кредо: «Говорю, что думаю, но думаю, что говорю!»

Володина добавляет, что Скорпионам даже рутинная работа станет приносить удовольствие в 2025 году, так как будет отчетливо заметен результат.

Стрелец

У Стрельцов открываются потрясающие карьерные перспективы в 2025 году. Они могут начать все с чистого листа, и у них все получится, считает Глоба.

По прогнозу Володиной, Стрельцам придется немало поработать, чтобы достичь успеха, и максимальное удовлетворение от работы наступит к концу года.

«Однако на достижение целей вы затратите меньше времени и сил, чем в прошлом году, в том числе и потому, что вы уже привыкли грамотно расставлять приоритеты», — отметила астролог.

Рыбы

Карьера Рыб в 2025 году пойдет в гору, но им не надо сидеть сложа руки. По словам Глобы, проводником вверх по карьерной лестнице будет поговорка: «На Бога надейся, но и сам не плошай».

Володина уточняет, что бурное развитие и рост в работе будет ближе к осени. У Рыб вероятны споры с начальством и разногласия с коллегами, но в итоге все наладится.

При этом многие Рыбы в 2025 году могут сменить поле деятельности, и не просто уйти с одного места на другое, а радикально поменять направление своих действий.

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