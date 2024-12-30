Как пить и не пьянеть за новогодним столом

Множество россиян, прежде всего, мужского пола в канун Нового года обычно задаются одним вопросом. Их интересует, как пить и не сильно пьянеть за праздничным столом, чтобы новогодняя ночь не закончилась быстро и не прошла в алкогольном тумане.

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Врач-гастроэнтеролог медцентра «XXI век» Ирина Гераськина посоветовала заранее подготовить печень к возлияниям. «Если у вас в распоряжения есть часов пять до начала торжества, примите 50 или 100 граммов того алкогольного напитка, который вы собираетесь употреблять в процессе праздника», — сказала врач.

Запустите выработку ферментов

«Затем хорошенько закусите и полностью протрезвейте. При такой подготовке в вашем организме начнет вырабатываться особый фермент, расщепляющий алкоголь. То есть к началу застолья в крови уже будет определенное количество фермента, соответственно, алкоголь будет быстрее перевариваться, а опьянение замедлится», — пояснила Гераськина.

По ее словам, тот же эффект можно получить, приняв 20 граммов настойки элеутерококка перед употреблением спиртных напитков. Она обладает тонизирующим эффектом, поэтому способна противостоять инфильтрации алкоголя в кровоток.

«Чтобы замедлить процесс всасывания алкоголя в кровь, за час перед употреблением спиртных напитков примите активированный уголь (расчет: одна таблетка на десять кг веса) или другой энтеросорбент с аналогичным действием», — рекомендовала врач.

Закусывайте правильно

«Чтобы пить водку и не пьянеть подольше, закусывайте жирной пищей, которая будет обволакивать желудок. Выбирайте для закуски горячие мясные блюда. Такой метод не остановит полностью процесс опьянения, но замедлит его», — отметила Гераськина.

Врач-нарколог из клиники «Элегия Мед» Дмитрий Ушаков посоветовал научиться правильно выбирать закуску для спиртного. Лучшей закуской считаются:

рис (обладает свойствами сорбента, поэтому замедляет процесс инфильтрации этанола в кровоток)

горячие блюда, которые стимулируют процесс пищеварения

рыбные блюда (хорошо нейтрализуют токсичные вещества, которые образуются в процессе расщепления этанола)

цитрусовые (витамин C препятствует опьянению)

квашеная капуста (содержащаяся в ней янтарная кислота стимулирует расщепление и утилизацию токсинов)

фрукты и овощи (ускоряют процессы обмена благодаря содержанию пищевых волокон и пектина)

«Лучшей закуской будут мясные и молочные блюда. Неплохо замедляет действие этилового спирта обычный картофель. Соленья, а также кислая закуска помогут нейтрализовать продукты катаболизма спирта», — обратил внимание нарколог.

Не смешивайте напитки

«Не смешивайте спиртное разных видов — водку с вином, пивом. Желательно не менять градус, но если придется, то следуйте от меньшего к более высокому. Понижать градус алкоголя категорически нельзя. Выбирайте алкоголь, который вы относительно неплохо переносите», — указал Ушаков.

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Он призвал во время застолья разбавлять алкоголь безалкогольными напитками — морсами, соками, водой. Это способствует снижению концентрации этанола, а также приводит к более оперативному выводу токсичных веществ из кровотока и тканей внутренних органов.

Но Ушаков предостерег от употребления газированных вариантов. «Углекислый газ в газированных напитках наоборот повышает скорость инфильтрации спиртного, соответственно, опьянение наступает быстрее», — сказал он.

Двигайтесь

«Если вы уже чувствуете, что пьянеете, сделайте паузу и постарайтесь больше двигаться. Это ускорит метаболизм. Но не бегите на улицу, тем более, если там мороз! Перепад температуры ухудшит состояние», — отметила Гераськина.

По словам Ушакова, опьянение можно частично контролировать волевым усилием. «Главное — не давайте мозгу расслабиться. Принимайте активное участие в беседе, уделяйте внимание деталям обстановки, нарядов гостей. Физическая активность также поможет справиться с алкогольным опьянением», — посоветовал врач.

«Если вы заметили, что координация ухудшилась, то пора сделать небольшой перерыв между бокалами. Можно танцевать или выйти подышать свежим воздухом. Это будет способствовать прояснению сознания. Однако не нужно переусердствовать. В действительности интенсивные физические нагрузки и спиртное несовместимы», — также сказал нарколог.