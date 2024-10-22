Индекс округлости стал новым показателем здоровья

Индекс округлости пришел на смену индексу массы тела, этот показатель лучше оценивает распределение в организме жира, особенно висцерального, вырабатывающего массу «плохих» веществ, сообщили ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Индекс округлости, или BRI (Body Roundness Index) — показатель, который оценивает форму тела человека. Один из главных параметров для его расчета — обхват талии.

У женщин обхват должен быть не больше 80 сантиметров, у мужчин — не более 94 сантиметров. Именно на талии откладывается опасный висцеральный жир.

«Это жир, который откладывается в брюшной полости. Он метаболически активен, постоянно вырабатывает массу биологически активных веществ, которые приводят к проблемам организма», — пояснил кардиолог Герман Гендельман.

Елена Малышева отметила, что жир — фактически целый эндокринный орган. Причем жир на бедрах — это не опасный вид, хотя тоже удручает, но в сравнение с жиром на талии он не идет.

Висцеральный жир выделяет канцерогены и атерогены. Поэтому человеку грозят инфаркт, инсульт, деменция, гипертония, тромбоэмболия, астма, жировая болезнь печени и 12 видов рака.

Норма индекса округлости — 3,5-5,5. Если он выше 5,5, то вероятность смерти увеличивается на 25%, а если 7 — то на 50%, привели в «Жить здорово!» данные журнала JAMA. Индекс округлости можно рассчитать на калькуляторе.