Состав автомобильной аптечки в очередной раз изменился. Но теперь водители приобретают ее по желанию, а не по необходимости. Что появилось в новой аптечке и что добавить в старую, чтобы она стала актуальной?

Новые требования к комплектации автомобильных аптечек вступили в силу 1 сентября 2024. В нее добавили спасательное изотермическое одеяло, загубник для сердечно-легочной реанимации, блокнот и пишущую принадлежность. Теперь ножницы в комплекте будут только хирургические, а вместо марлевых можно положить эластичные самофиксирующиеся бинты.

Блокнот нужен для того, чтобы подписать время наложения жгута, объяснили ведущие программы «Жить здорово!» на Первом канале. Кардиолог Генрих Гендельман уточнил, что если жгут лежит больше двух часов, рука отомрет.

У изотермического одеяла есть две поверхности: серебристая и золотая. При переохлаждении человека в него заворачивают серебряной стороной внутрь, а при перегревании укрывают золотой стороной внутрь.

По мнению врачей, обязательное устройство «рот в рот» лишнее. Если произошла остановка сердца и потерпевшему делают массаж, то воздух уже попадает в легкие, так как двигается грудная клетка.

Надо ли возить аптечку в машине

Сейчас аптечка — необязательный предмет в легковой машине. В 2023 году из ПДД убрали пункт 7.7, согласно которому автомобиль должен быть укомплектован аптечкой, огнетушителем и аварийным знаком, а также исключили эти предметы из перечня неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства.

Не нужна аптечка и для прохождения техосмотра. Требование о ее наличии для получения диагностической карты отменили еще в 2022 году.

«Аптечка нужна только тем водителям, которые хотят жить и думают о других», — отмечал в интервью Авто.ру глава Российского автомобильного союза Антон Шапарин.