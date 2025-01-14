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Водителя впервые наказали за угрозу безопасности дорожного движения

Источник:
Sibnet.ru
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Водитель в Дагестане, намеренно выехавший на встречку, осужден за угрозу безопасности дорожного движения, это первый подобный приговор в России, сообщила Госавтоинспекция региона.

«Мировой судья судебного участка №104 города Каспийска рассмотрел дело в отношении водителя, обвиняемого по статье 267.1 УК РФ за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», — написало ведомство в телеграм-канале.

Согласно материалам дела, 31 декабря 2023 года 18-летний житель Каспийска, управляя автомобилем Porsche Cayenne, намеренно выехал на полосу встречного движения, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Суд, учтя смягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.

Статья 267.1 УК РФ появилась в 2017 году. Ранее суды наказывали по ней, например, хулиганов, бросающих камни в транспортное средство.

В Правилах дорожного движения с 2016 года существует термин «опасное вождение». Наказание за него до сих пор нет.

Тема: Дорожные войны
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