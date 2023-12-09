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Как правильно заводить машину в мороз: инструкция

Источник:
Sibnet.ru
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запуск автомобиля зимой
Фото: jan.furstenborg / Attribution License
Сильные морозы резко сокращают количество автомобилей на улицах, многие машины попросту не заводятся после ночной стоянки. Как правильно завести автомобиль в холодную погоду и не превратиться в пешехода? 

Производители обычно гарантируют пуск исправного двигателя при температуре не ниже 27 градусов Цельсия. Чем холоднее на улице, тем сложнее запустить мотор — емкость аккумулятора падает, густеет масло, топливовоздушная смесь плохо воспламеняется. Поэтому многое зависит от умелости автовладельца.

Моргнуть фарами

Перед пуском рекомендуется на 10-30 секунд включить фары, чтобы «расшевелить» батарею и подготовить ее к выдаче максимального пускового тока. Многие считают этот лайфхак мифом, однако эксперимент журнала «За рулем» показал, что активация химических процессов в аккумуляторе снижает сопротивление электролита на 3-4%, в итоге у него подрастает пусковая мощность.

Выключить электроприборы

Непосредственно перед запуском нужно выключить печку, магнитолу, обогрев заднего стекла, фары и другие электроприборы. Это снизит нагрузку на аккумуляторную батарею, повысив шансы на успешный запуск двигателя в сильный мороз. 

Заводить вручную

Если заводить автомобиль с брелока, то сигнализация в каждой попытке будет крутить стартером коленвал 3-5 секунд. Этого времени может не хватить для воспламенения очень холодной топливовоздушной смеси. В сильный мороз надежнее заводить с ключа вручную — при необходимости крутя стартер 10-15 секунд.

Старт в два приема

Включив зажигание, необходимо подождать несколько секунд, пока бензонасос подкачает топливо. Затем нужно повернуть ключ на старт на 2-3 секунды и сразу отпустить. Блок управления двигателем после неудачной попытки запуска обогащает смесь. Пауза в 15-20 секунд и заводим снова — второй подход в идеале должен стать решающим.

Если автомобиль с механической коробкой передач, перед запуском следует выжать сцепление и не отпускать педаль еще пару минут после того, как двигатель заведется. Так стартеру будет проще.

Попытки ограничены

Даже при полностью заряженном аккумуляторе на сильном морозе у водителя максимум пять попыток завести двигатель. Скорее всего, на шестую попытку энергии уже не хватит. Чтобы не залить свечи, при запуске с четвертого-пятого раза лучше однократно выжать до упора педаль газа, активировав режим продувки, в котором впрыск топлива не происходит. 

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Зима #Автопром #Потребитель #Лайфхаки
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