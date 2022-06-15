Ошибка эволюции: куда исчезают голубоглазые блондины

Голубоглазые блондины — мутанты, которые появились 6 тысяч лет назад среди кареглазых брюнетов. С тех пор они завоевали безумную популярность. Но генетики предсказывают неуклонное снижение их численности. Могут ли исчезнуть белокурые и светлоглазые жители планеты?

На цвет глаз, волос, кожи влияет меланин — особый пигмент. В зависимости от его количества в специальных клетках меланоцитах получается определенный цвет. Конечный результат зависит от генов.

Меланин с точки зрения эволюции полезный пигмент, он защищает организм от избыточного ультрафиолетового излучения, которое может вызывать ростк раковых клеток.

«В Африке это актуально, у людей темный цвет глаз, волос и кожи. Иначе при таком количестве света было много раковых опухолей», — сказал Sibnet.ru заведующий Музеем истории генетики в Сибири Иван Синицын.

Изначально все люди на Земле были темноволосыми и кареглазыми, но примерно 6-10 тысяч лет в северной Европе возникла необычная мутация. Появились люди со светлыми волосами, кожей и глазами.

Особого преимущества в плане выживания эта мутация не дает, но голубые глаза и светлые волосы оказались очень привлекательны для противоположного пола. Поэтому мутация начала распространяться. Тем более в северных широтах, где не так много опасного солнечного излучения.



Голубоглазая редкость

Постепенно сформировалось разнообразие цвета волос и глаз. За это разнообразие отвечают две разновидности меланина. Эумеланин (ДОФА-меланин) — черно-коричневый пигмент. Именно его количество создает различные оттенки.

Если эумеланина мало, то волосы светлые, а если много — темные. С глазами похожая ситуация: при обилии эумеланина у человека карие глаза, а при маленьком количестве — голубые или серые. Среднее количества пигмента дает зеленые глаза.

Еще одна разновидность — феомеланин (желто-красный пигмент). Благодаря этому пигменту получаются рыжие волосы. Это самый редкий цвет волос, чтобы он получился должно быть мало эумеланина (темного пигмента) и много феомеланин (красный). Так на свет появляются рыжие люди.

У человека может полностью отсутствовать меланин — тогда это альбинос. У него белые волосы и красноватые глаза. Все дело в том, что радужная оболочка глаза в этом случае не окрашена и сквозь нее видны кровеносные сосуды.

В любом случае, кроме альбиносов, цвет радужной оболочки глаза неоднороден, даже у черноглазых людей. Дело в том, что в клетках уровень меланина немного отличается и из-за этого получаются участки более темные и светлые.

Раньше считалось, что цвет глаз подчиняется классическим законам генетики. То есть много меланина — доминатный (лидирующий) признак, а мало меланина — рецессивный.

«Оказалось, все намного сложнее, в этом процессе участвует не один ген, поэтому нельзя сказать, что у двух кареглазых родителей не может быть голубоглазого ребенка», — отметил Синицын.

Но все же темные оттенки доминируют над светлыми. И сейчас, когда люди активно передвигаются по миру и перемешивают генетический материал, вероятность появления голубоглазых людей снижается. Блондины, рыжие, люди со светлыми глазами встречаются все реже.

Однако полного исчезновения блондинов ученые не предполагают. «Полностью исчезнуть эти признаки не могут. Они бы могли исчезнуть, только если бы они оказывали негативное влияние на выживание вида. Тогда бы количество аллелей снижалась, но такого нет», — спрогнозировал генетик.

И ошибкой эволюции эту мутацию называть еще рано. Голубые глаза и светлые волосы возникли только 6 тысяч лет назад, а это очень мало по эволюционным меркам, чтобы природа пришла к какому-то окончательному выводу относительно пользы изменения.

«Нельзя исключить, что возникнет новая мутация, которая в очередной изменит пигментацию, и людям понравится новый вариант», — заключил собеседник.