Россия вернула из украинского плена 205 солдат и офицеров

Россия вернула с подконтрольной Украине территории 205 российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны РФ.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — сказано в сообщении.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказали посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из украинского плена, уточнили в российском военном ведомстве.

Все вернувшиеся из плена российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

