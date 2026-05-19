Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира

Рубль стал валютой, показавшей «лучшую» в мире динамику по отношению к доллару. С начала апреле он укрепился примерно на 12% — до 72,6 за доллар. Это максимальный показатель с февраля 2023 года.

Эксперты указывают, что второй год подряд российская валюта опровергает «официальные и рыночные прогнозы», которые предсказывали девальвацию рубля.

Причиной этой динамики Bloomberg называет высокие цены на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке.