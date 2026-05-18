Эксперт назвал предел ослабления доллара в России

«Газета.ру»
Курс доллара вряд ли опустится до 60 рублей в 2026 году, поскольку для этого нет фундаментальных причин, считает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Сценарий, при котором курс доллара упадет до 60 рублей в этом году, маловероятный. Гипотетически всплеску эйфории в рублевых активах мог бы способствовать мир с Украиной, и на эмоциях доллар вполне может нырнуть ниже 70 рублей», — сказал «Газете.ру» Бахтин.

Но и в таком случае, по его словам, это будет «лишь краткий импульс, так как снижение геополитического риска может побудить ЦБ к более активному снижению ключевой ставки».

«Кроме того, за решением геополитической проблемы и улучшением денежно-кредитных условий может последовать всплеск импорта и, соответственно, спроса на иностранные деньги», — отметил Бахтин.

По данным Investing.com, курс доллара на внебиржевом рынке 15 мая превышал 73,1 рубля. Это минимум с весны 2025 года.

