Изменятся правила открытия вкладов в банках

Новые требования к открытию банковских вкладов вступят в силу с 2027 года. Индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для всех банковских счетов граждан и переводов через Систему быстрых платежей (СБП), соответствующий законопроект ранее подготовило правительство.

Нововведение связано с запуском платформы «Антидроп», которая нацелена на борьбу с дропперами — людьми, обналичивающими похищенные деньги. Привязка вкладов к ИНН позволит эффективнее выявлять подозрительные транзакции.

Промежуточный этап ужесточения правил наступит уже 1 июля 2026 года — с этой даты указание ИНН станет обязательным при переводах через СБП. А в 2027 году нововведение распространиться на все банковские продукты.

Требование коснется не только новых вкладов и счетов, но и уже действующих. Для большинства клиентов изменения не потребуют дополнительных действий: банки смогут обновлять данные самостоятельно на основе информации из баз налоговой службы.

