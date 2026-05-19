НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Изменятся правила открытия вкладов в банках

Источник:
Sibnet.ru
344 0
Приложение Сбербанк
Фото: © Sibnet.ru

Новые требования к открытию банковских вкладов вступят в силу с 2027 года. Индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для всех банковских счетов граждан и переводов через Систему быстрых платежей (СБП), соответствующий законопроект ранее подготовило правительство.

Нововведение связано с запуском платформы «Антидроп», которая нацелена на борьбу с дропперами — людьми, обналичивающими похищенные деньги. Привязка вкладов к ИНН позволит эффективнее выявлять подозрительные транзакции.

Промежуточный этап ужесточения правил наступит уже 1 июля 2026 года — с этой даты указание ИНН станет обязательным при переводах через СБП. А в 2027 году нововведение распространиться на все банковские продукты.

Требование коснется не только новых вкладов и счетов, но и уже действующих. Для большинства клиентов изменения не потребуют дополнительных действий: банки смогут обновлять данные самостоятельно на основе информации из баз налоговой службы.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Эксперт назвал предел ослабления доллара в России
Подсчитана минимальная и максимальная пенсия учителей в России
Доллар впервые с 2023 года опустился ниже 73 рублей
Путин назвал укрепление рубля «грустной темой»
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Рейтинг Путина вырос после изменения методики опроса
Стартует предзаказ игры GTA VI
Обсуждение (0)
Картина дня
РВСН
Белоруссия начала учения по применению ядерного оружия
Андрей Ермак
Экс-главу офиса президента Украины Ермака отпустили из СИЗО
Вспышка на солнце
Аномальные пятна невероятных размеров увидели на Солнце
Спортивная гимнастика
Российским гимнастам вернули флаг и гимн
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
22
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
21
Разведка США внезапно стала союзником России
16
Китай предложил России сотрудничество в сфере ИИ
14
Киеву предрекли «финский сценарий» завершения конфликта
11
Новак заявил о рекордном сокращении бедности в России