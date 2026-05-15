Доллар впервые с 2023 года опустился ниже 73 рублей

Источник:
РИА Новости
Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с 14 февраля 2023 года опустился ниже 73 рублей, следует из результатов торгов.

К 12.33 (мск) курс американской валюты снижался на 10 копеек относительно предыдущего закрытия — до 72,96 рубля, приводит РИА Новости биржевые данные.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.

Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

Обсуждение (1)
Топ комментариев

DADMAL

Вот как надо жаловаться и будет вам счастье.

Uynachalnica

Так волновадась за судьбу России и востановление экономики, что вместо ВАЗа купила Ламборжини.

Uynachalnica

Сказочкини из новейшей истории, и не удивительно, что имя им ер!"То, как раньше говорили в Советском...

Uynachalnica

Реальный вице-премьер о реальном росте реальных зарплат - это он о своей? Думаю и тут что-то не дореалил!