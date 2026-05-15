Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с 14 февраля 2023 года опустился ниже 73 рублей, следует из результатов торгов.

К 12.33 (мск) курс американской валюты снижался на 10 копеек относительно предыдущего закрытия — до 72,96 рубля, приводит РИА Новости биржевые данные.

После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.

Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.