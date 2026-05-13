НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне в майские праздники обналичили рекордную сумму

Источник:
Sibnet.ru
233 1
Банкомат
Фото: © Sibnet.ru

Прирост наличных денег на руках у россиян в период с 30 апреля по 11 мая достиг рекордных 210,5 миллиарда рублей, следует из обнародованной статистики Банка России.

Показатель стал рекордным за все время наблюдений с 2011 года. Для сравнения — в прошлом году во время майских праздников спрос на наличные был примерно в пять раз ниже, тогда россияне обналичили 41,2 миллиарда рублей.

Предыдущий рекорд по обналичиванию сбережений был установлен в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса. Тогда с 30 апреля по 11 мая россияне сняли со счетов 133,5 миллиарда рублей.

Повышенный спрос на наличность в мае этого года эксперты связывают с ограничениями в работе мобильного интернета, которые затруднили безналичные расчеты в период праздников.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Микрофинансовым организациям ужесточили требования
Раскрыт реальный рост реальных зарплат россиян
Сбербанк запустил детские аккаунты «Сбер ID»
Подсчитан индекс окрошки в 2026 году
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Стартовал первый туристический поезд в КНДР
Выбрано имя для нового белого медвежонка в Новосибирском зоопарке
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
Украина после перемирия атаковала Чечню
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль
Кремль назвал условие для прекращения огня на Украине
Евросоюз (Европарламент)
Европа устала от украинских беженцев
Глава МИД России Сергей Лавров
Лавров заявил о планах США по дешевке выкупить «Северные потоки»
Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава его офиса Андрей Ермак
Telegraph рассказала о сильном ударе по Зеленскому
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Чем удивлял парад Победы в Новосибирске. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
40
ВСУ пригрозили ударами по Сибири
26
Украинский министр заявил о катастрофе с численностью населения
24
Путин заявил, что дело идет к завершению СВО
20
Россия запустила межконтинентальную ракету «Сармат»
11
Путин прокатил учительницу на Aurus