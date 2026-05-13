Россияне в майские праздники обналичили рекордную сумму

Прирост наличных денег на руках у россиян в период с 30 апреля по 11 мая достиг рекордных 210,5 миллиарда рублей, следует из обнародованной статистики Банка России.

Показатель стал рекордным за все время наблюдений с 2011 года. Для сравнения — в прошлом году во время майских праздников спрос на наличные был примерно в пять раз ниже, тогда россияне обналичили 41,2 миллиарда рублей.

Предыдущий рекорд по обналичиванию сбережений был установлен в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса. Тогда с 30 апреля по 11 мая россияне сняли со счетов 133,5 миллиарда рублей.

Повышенный спрос на наличность в мае этого года эксперты связывают с ограничениями в работе мобильного интернета, которые затруднили безналичные расчеты в период праздников.

SIBNET.RU В MAX