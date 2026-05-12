Раскрыт реальный рост реальных зарплат россиян

Рост реальных зарплат россиян за три года составил 23,9%, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Рост реальных заработных плат за три года составил 23,9%, в том числе 4,4% в 2025 году. Бедность снизилась до минимальных исторических значений — 6,7% по результатам 2025 года», — сказал Новак в интервью «Ведомостям».

Реальные денежные доходы населения за три года увеличились на 26,1% за счет повышения оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов и доходов от собственности. Показатели стали самыми высокими за последние 20 лет.

При этом Новак предупредил, что экономическая динамика носит цикличный характер — после периода высокого роста обычно следует корректировка, сопровождаемая структурной трансформацией экономики.

Рост реальных денежных доходов россиян в 2026 году ожидается на уровне 1,6%, в 2027–2029 годах темпы могут увеличиться по мере ускорения экономической динамики, уточнил вице-премьер.