Микрофинансовым организациям ужесточили требования

Банк России утвердил новую редакцию базового стандарта для микрофинансовых организаций, который вводит новые требования к участникам данной сферы. Документ вступил в силу с 1 июля 2026 года.

Согласно новой версии стандарта, таким организациям теперь запрещается проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг, даже если они предлагаются не одновременно с заключением договора.

Стандарт также обязывает МФО предоставлять потребителям на всех этапах оказания дополнительной услуги полную информацию о ней и ее поставщике, праве отказаться от услуги и влиянии этого на условия займа.

Кроме того, МФО не смогут с помощью различных визуальных приемов (например, шрифта или цвета) акцентировать внимание потребителей на самых выгодных условиях договора и при этом скрывать остальные.