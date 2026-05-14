Путин назвал укрепление рубля «грустной темой»

Sibnet.ru
Президент Владимир Путин, выступая на X съезде Союза машиностроителей России, пообещал не затрагивать «грустные темы», к которым он отнес укрепление рубля, ключевую ставку и длинные деньги в экономике.

«Сейчас все-таки Х съезд, юбилейный, не буду о грустном — не буду говорить о ключевой ставке, не буду говорить о необходимости наличия длинных денег и об укреплении рубля», — цитирует главу государства сайт Кремля.

По оценке Центробанка, главными причинами укрепления российской валюты в апреле 2026 года стали рост цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке и денежная динамика импорта. 13 мая курс доллара опустился ниже 73 рублей — впервые с февраля 2023 года.

При этом Минэкономразвития ранее спрогнозировало курс в 92 рубля за доллар в среднем по 2026 году. Эксперты отмечают, что укрепление отечественной валюты снижает выручку бюджета от экспорта.

DADMAL

Вот как надо жаловаться и будет вам счастье.

Uynachalnica

Так волновадась за судьбу России и востановление экономики, что вместо ВАЗа купила Ламборжини.

Uynachalnica

Реальный вице-премьер о реальном росте реальных зарплат - это он о своей? Думаю и тут что-то не дореалил!

dimans1000

рейтинг падает вот и суету наводят, то гимнасток посещяет с целовашками то вот учительницу, возможно...