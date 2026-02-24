Эксперт сравнил пенсии генерала армии и МВД

Средний размер пенсии генерал-майора в России в 2025 году составлял около 75 тысяч рублей, а генерал-майора МВД — примерно 67 тысяч рублей, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Сафонов в комментарии ТАСС пояснил, что военные получают право на пенсию за выслугу лет раньше гражданских, учитывая риск и особый характер службы.

Для военнослужащих допускается смешанный стаж, например, 12,5 года службы в армии и 25 лет общего трудового стажа, отметил профессор. Он добавил, что сотрудникам МВД, Росгвардии и УФСИН предусмотрено особое пенсионное обеспечение.

Размер пенсий этой категорий граждан, так же, как и у военнослужащих, с выслугой 20 и более лет составляет 50% от суммы денежного довольствия. За каждый год службы свыше 20 лет прибавляют 3% от указанной суммы. Однако общий размер выплат не может превышать 85% от денежного довольствия, добавил эксперт.

Также гражданам с общим трудовым стажем 25 лет и более, из которых не менее 12,5 года приходится на службу, - 50% от денежного довольствия за 25 лет стажа. За каждый год сверх 25 лет добавляется 1% от суммы денежного довольствия, отметил Сафонов.