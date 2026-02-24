НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Эксперт сравнил пенсии генерала армии и МВД

Источник:
ТАСС
521 3
Генерал на репетиции парада 2018
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Средний размер пенсии генерал-майора в России в 2025 году составлял около 75 тысяч рублей, а генерал-майора МВД — примерно 67 тысяч рублей, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Сафонов в комментарии ТАСС пояснил, что военные получают право на пенсию за выслугу лет раньше гражданских, учитывая риск и особый характер службы.

Для военнослужащих допускается смешанный стаж, например, 12,5 года службы в армии и 25 лет общего трудового стажа, отметил профессор. Он добавил, что сотрудникам МВД, Росгвардии и УФСИН предусмотрено особое пенсионное обеспечение.

Размер пенсий этой категорий граждан, так же, как и у военнослужащих, с выслугой 20 и более лет составляет 50% от суммы денежного довольствия. За каждый год службы свыше 20 лет прибавляют 3% от указанной суммы. Однако общий размер выплат не может превышать 85% от денежного довольствия, добавил эксперт.

Также гражданам с общим трудовым стажем 25 лет и более, из которых не менее 12,5 года приходится на службу, - 50% от денежного довольствия за 25 лет стажа. За каждый год сверх 25 лет добавляется 1% от суммы денежного довольствия, отметил Сафонов.

Еще по теме
Чучело Shaman’а сожгли на Байкале
Выросло число счастливых россиян
Названа самая популярная книга российских мужчин
Зубастую Лабубу сожгут в России на Масленицу
смотреть все
Жизнь #Общество #Силовые структуры
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему люди перестали использовать дирижабли
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Самое популярное
Испуганный Байден позвонил Путину
Mail.ru вводит плату за использование почтовых клиентов
Жук раскрыл личность в шоу «Маска»
Армия России нанесла удар по установкам ракет «Фламинго»
Обсуждение (3)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Великий пост в 2026 году: меню на каждый день
Гид по кофе: девять популярных напитков
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Ким Чен Ын проехал за рулем новой крупнокалиберной РСЗО. ФОТО
19
ФСБ назвала Telegram угрозой для военных
13
Глава ФСБ подтвердил контакты с Дуровым
11
Запад признал демографическую катастрофу на Украине
10
Джонсон призвал немедленно отправить войска на Украину