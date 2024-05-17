НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД России допустил понижение уровня дипотношений с США

Источник:
ТАСС
398 0

Москва не исключает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном при определенных сценариях, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Россия инициативно никогда не шла на подобного рода шаги в отношениях с США или с другими странами НАТО, отметил Рябков в интервью ТАСС.

«Но они вполне, на мой взгляд, возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации. И не обязательно с точки зрения дальнейшего наращивания поддержки Киева, но, например, применительно к нашим активам или другим действиям в экономической сфере», — уточнил замглавы МИД.

Что именно станет «спусковым крючком» в этой ситуации — вопрос не сегодняшнего дня, отметил Рябков. Но абсолютная безбашенность западной группы дает российской стороне «все резоны просчитывать такие варианты», заключил дипломат.

Еще по теме
Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине
Украинский вопрос: зачем Путин улетел в Китай?
Торговлю с Россией предложили перевести в режим холодной войны
Зеленский допустил потерю Харькова
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Африканка 16 лет живет без еды и питья
Роберт Кийосаки подсказал России способ уничтожить доллар
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
Глава Кузбасса Цивилев прокомментировал отъезд
Обсуждение (0)
Картина дня
МИД России допустил понижение уровня дипотношений с США
CNN рассказал о неготовности Украины к российскому наступлению
Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине
Депутат предложил новый дорожный знак о животных
Мультимедиа
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
На языке кошек: как понять питомца
Самое обсуждаемое
44
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
25
Патрушев и Дюмин стали помощниками президента России
20
Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ
19
Shaman получил премию Минобороны России
17
Африканка 16 лет живет без еды и питья