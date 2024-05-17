МИД России допустил понижение уровня дипотношений с США

Москва не исключает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном при определенных сценариях, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Россия инициативно никогда не шла на подобного рода шаги в отношениях с США или с другими странами НАТО, отметил Рябков в интервью ТАСС.

«Но они вполне, на мой взгляд, возможны, если западная группа пойдет по пути эскалации. И не обязательно с точки зрения дальнейшего наращивания поддержки Киева, но, например, применительно к нашим активам или другим действиям в экономической сфере», — уточнил замглавы МИД.

Что именно станет «спусковым крючком» в этой ситуации — вопрос не сегодняшнего дня, отметил Рябков. Но абсолютная безбашенность западной группы дает российской стороне «все резоны просчитывать такие варианты», заключил дипломат.