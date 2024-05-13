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Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета Безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля. Новым министром обороны станет бывший первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Президент представил Совету Федерации для проведения консультаций кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны России, сообщил телеграм-канал верхней палаты российского парламента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил решение назначить на пост главы Минобороны гражданского чиновника необходимостью внедрения инноваций. «Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что Минобороны «должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности». 

«Именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова», — заключил представитель Кремля.

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nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.

joseph

Население попробовало кружевные трусики. Теперь его (и от него) не надо освобождать - оно само ушло.