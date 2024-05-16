Франция отправит войска в Новую Каледонию

Французские власти прибегнут к помощи военных ввиду продолжающихся беспорядков в заморской территории Новая Каледония, сообщил премьер-министр Габриэль Атталь.

«Военнослужащие вооруженных сил будут задействованы для обеспечения безопасности портов и аэропортов Новой Каледонии», — приводит ТАСС слова главы правительства. По его данным, власти распорядились приостановить работу соцсети TikTok в Новой Каледонии.

Беспорядки в Новой Каледонии вспыхнули после публикации французского законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных. Зачинщики грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки. Среди участников было много несовершеннолетних.

Из-за вспышки насилия на территории агломерации Нумеа временно закрыты учебные заведения, введен комендантский час, запрещены любые собрания, ношение оружия и продажа алкоголя.

Елисейский дворец сообщил о введении в Новой Каледонии чрезвычайного положения на срок 12 дней.