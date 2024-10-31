Санкции против России посчитали угрозой мировой экономике

Закручивание Западом санкционных гаек в отношении российской нефти подорвет мировую экономику. Перебои с поставками приведут к резкому росту мировых цен, что вызовет удорожание удобрений и в дальнейшем — продовольствия.

По оценке экспертов, дальнейший рост цен на нефть окажет непропорционально сильное воздействие на беднейшие страны, ввергнув их в гуманитарный кризис, пишет французское издание Le Monde.

Отмечается, что ситуация с резким подорожанием продовольственных товаров дискредитировала бы Запад в глазах жителей стран глобального Юга и подтолкнула бы их в более «тесные объятия» России.

Евросоюз ввел 14 санкционных пакетов против России и установил потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Западные компании не могут оказывать услуги по транспортировке и страхованию нефти, продающейся дороже этого уровня.