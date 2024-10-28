Киев поставил России невыполнимое условие для начала переговоров

Россия для начала переговоров с Украины должна вернуться к
границам 2022 года, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Москва после вторжения ВСУ в Курскую область сочла переговоры с Киевом бесперспективными.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский никогда не говорил о
территориальном компромиссе, а о необходимости принять международно признанные
границы», — заявил Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
По его словам, для начала переговоров необходимо вернуться к
ситуации, «предшествовавшей первому выстрелу русской пушки». «Затем мы
поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года», — отметил
Ермак.
Президент России Владимир Путин в июне поставил Украине
российские условия для начала переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР,
Запорожской и Херсонской областей, а также признание этих четырех регионов и
Крыма российской территорией.
После вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область
Путин счел бесперспективными переговоры с Киевом. Позднее он заявил, что Россия
готова к разумным компромиссам, но не к уступкам и «размену».