Россия для начала переговоров с Украины должна вернуться к границам 2022 года, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Москва после вторжения ВСУ в Курскую область сочла переговоры с Киевом бесперспективными.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский никогда не говорил о территориальном компромиссе, а о необходимости принять международно признанные границы», — заявил Ермак в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, для начала переговоров необходимо вернуться к ситуации, «предшествовавшей первому выстрелу русской пушки». «Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года», — отметил Ермак.

Президент России Владимир Путин в июне поставил Украине российские условия для начала переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией.

После вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область Путин счел бесперспективными переговоры с Киевом. Позднее он заявил, что Россия готова к разумным компромиссам, но не к уступкам и «размену».