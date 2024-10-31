Действующий президент США Джо Байден помог кандидату на пост
главы государства Дональду Трампу, назвав его сторонников «мусором», приводит CNN мнение
американских политологов.
Байден ранее на онлайн-встрече с представителями
латиноамериканского сообщества США заявил, что пуэрториканцы — порядочные люди,
а «единственный плавающий мусор», который он видит в этой стране, — «сторонники
Трампа».
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис тут же
открестилась от слов Байдена. «Позвольте мне прояснить: я категорически не
согласна с любой критикой людей на основе того, за кого они голосуют», — заявила
она.
Белый дом попытался оправдать Байдена. «Нет, он не
рассматривает сторонников Трампа как "мусор". Он не видит это таким
образом», — заверила пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.
Трамп обвинил Байдена в ненависти к американцам. «Мой ответ
Джо и Камале очень прост: вы не можете руководить Америкой, если вы ненавидите
американский народ», — заявил он.