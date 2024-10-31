Действующий президент США Джо Байден помог кандидату на пост главы государства Дональду Трампу, назвав его сторонников «мусором», приводит CNN мнение американских политологов.

Байден ранее на онлайн-встрече с представителями латиноамериканского сообщества США заявил, что пуэрториканцы — порядочные люди, а «единственный плавающий мусор», который он видит в этой стране, — «сторонники Трампа».

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис тут же открестилась от слов Байдена. «Позвольте мне прояснить: я категорически не согласна с любой критикой людей на основе того, за кого они голосуют», — заявила она.

Белый дом попытался оправдать Байдена. «Нет, он не рассматривает сторонников Трампа как "мусор". Он не видит это таким образом», — заверила пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.

Трамп обвинил Байдена в ненависти к американцам. «Мой ответ Джо и Камале очень прост: вы не можете руководить Америкой, если вы ненавидите американский народ», — заявил он.