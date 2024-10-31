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Байден помог Трампу, назвав его сторонников «мусором»

Источник:
Sibnet.ru
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Действующий президент США Джо Байден помог кандидату на пост главы государства Дональду Трампу, назвав его сторонников «мусором», приводит CNN мнение американских политологов.

Байден ранее на онлайн-встрече с представителями латиноамериканского сообщества США заявил, что пуэрториканцы — порядочные люди, а «единственный плавающий мусор», который он видит в этой стране, — «сторонники Трампа».

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис тут же открестилась от слов Байдена. «Позвольте мне прояснить: я категорически не согласна с любой критикой людей на основе того, за кого они голосуют», — заявила она.

Белый дом попытался оправдать Байдена. «Нет, он не рассматривает сторонников Трампа как "мусор". Он не видит это таким образом», — заверила пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.

Трамп обвинил Байдена в ненависти к американцам. «Мой ответ Джо и Камале очень прост: вы не можете руководить Америкой, если вы ненавидите американский народ», — заявил он.

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Asd10

Между партнёрами? 😄 У страны с низкой социальной ответственностью много партнеров. Но кто же её замуж...

Uynachalnica

Озаботился на 26-м году нахождения у власти... Думаю, всем минималку назначат чтобы уровнять, а премии...

corrector

Наш народ простой - где увидел фашиста, там и бьет !

Asd10

Дрова на зиму колоть, быть может?? А если тебе серьезно объяснить, то только для того, чтоб пендосов...