Пророссийская партия победила на выборах в Грузии

Правящая «Грузинская мечта», выступающая за восстановление отношений с Россией, на парламентских выборах набирает 54,26% голосов после подсчета 90,42% бюллетеней, следует из данных грузинского ЦИК.

Второе место занимает оппозиционная «Коалиция перемен», у нее 10,80% голосов. На третьем — «Единство — Национальное движение» с 10,04%. В парламент также проходят «Сильная Грузия» (8,7%) и «За Грузию» (7,73%). Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер, приводит РБК данные ЦИК.

Лидер основанного экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единого национального движения» Тина Бокучава обвинила «Грузинскую мечту» в фальсификации выборов и «краже победы у грузинского народа». Он заявила, что оппозиция не признает результаты выборов.

Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что оппозиция не сможет организовать переворот, поскольку для этого нужна поддержка общества. Он предупредил об «очень жесткой реакции» в случае противозаконных действий.