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Российскую армию признали сильнейшей в мире

Источник:
U.S. News and World Report
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Российская армия признана сильнейшей в мире по версии журнала U.S. News and World Report, следует из рейтинга, опубликованного на сайте издания.

Россия заняла первую строчку как «государство с сильнейшей армией». На втором месте — Соединенные Штаты, на третьем — Израиль. В пятерку стран с сильнейшими вооруженными силами также вошли Китай и Южная Корея.

Украина заняла восьмую позицию в рейтинге. В первую десятку также попали Иран, Великобритания, Германия, а замкнула ее Турция.

U.S. News and World Report уточнил, что при составлении рейтинга учитывались более 60 факторов, включая финансовые показатели и географическое расположение стран.

Рейтинг формировался по результатам опроса, в котором участвовали представители элит и бизнес-кругов, а также обычные люди.

В начале 2024 года Россия заняла вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира после США в ежегодном рейтинга Global Firepower Index.

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