Трамп или Харрис: кто из них хуже для России

Имя нового президента Америки станет известно уже в среду, 6 ноября. От нового главы Белого дома будет зависеть, в какую сторону качнутся отношения России и США — дальнейшего обострения или переговоров. Чего ждать от Дональда Трампа и Камалы Харрис?

Дональд Трамп и Камала Харисс Фото: © коллаж Sibnet.ru

В нормальной ситуации ни Трамп, ни Харрис не могли бы претендовать на высший государственный пост США. За кресло в Овальном кабинете должны были бороться профессиональные политики типа Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего или Барака Обамы. Но у республиканцев и демократов таких в запасе не оказалось.

Республиканскую партию уже на третьих президентских выборах представляет бизнесмен, миллиардер и шоумен Трамп. Он чужд политической элите, но сумел оседлать волну массового недовольства американцев господствующей либеральной повесткой. Это сделало его безальтернативным кандидатом от республиканцев.

Харрис попала в большую политику по спецквоте. Демократам нужна была прогрессивная женщина. И ее нашли в Калифорнии. Там Харрис стала первой женщиной генеральным прокурором штата. В плюс сыграло ее происхождение — у нее афроамериканские и южноазиатские корни. В итоге она заняла пост вице-президента у Джо Байдена.

Харрис: курсом Байдена

За время работы вице-президентом у Байдена Харрис во внешней политике себя никак не проявила. Она практически не занималась этими вопросами в силу отсутствия компетенций. Поэтому в случае ее избрания внешнеполитический курс Вашингтона будут определять ее партийные кураторы.

Харрис, скорее всего, продолжит курс Байдена в отношении России и украинского конфликта. Москва для Вашингтона останется противником. Ослабления санкционного давления ждать не стоит. При этом она будет тщательно избегать риска прямого военного столкновения.

Возможно, Харрис станет более активно перекладывать бремя содержания Украины на Европу. Есть вероятность, что на фоне угрозы разгрома украинской армии она предложит некий вариант урегулирования конфликта. Но вряд при этом будут учтены глобальные интересы России.

Плюсы Харрис: предсказуемость и низкий риск сползания в прямой военный конфликт США и России.

Минусы: долгое и нудное противостояние Москвы и Вашингтона без надежды на потепление отношений.

Трамп: надежда на прорыв

Трамп в свой первый президентский срок показал, что к внешней политике он подходит с прагматической точки зрения, как бизнесмен. Его, прежде всего, волнуют материальные интересы США. Продвижение декларативных ценностей («свобода», «демократия», «права человека») находится у него далеко не на первом месте.

Он уже неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта на Украине. Обещал, что в случае избрания решит вопрос еще до официального вступления на пост президента. Правда, Трамп ни разу не говорил, каким образом планирует это сделать.

#Оружие Россия изменила условия применения ядерного оружия

Ясность внес идущий с ним в тандеме кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс: «Украинцам придется принять это решение (отказаться от территорий). Они уже слишком истощены». По его словам, у Украины для продолжения конфликта нет людей, оружия и денег.

Вэнс отметил, что роль США состоит в том, чтобы спросить Москву и Киев, что им нужно, чтобы потом «навязать настоящую дипломатию». Вопрос в том, согласится ли Вашингтон на условия Москвы? Главная цель России в специальной военной операции — не территории как таковые, а создание новой системы безопасности, в которой бы учитывались российские интересы.

И не пойдет ли Трамп, учитывая взбалмошность его характера, на шантаж и обострение конфликта, если Россия не примет навязанные ей условия завершения конфликта?

Минусы Трампа: непредсказуемость, риск эскалации конфликта в случае нежелания России идти на его условия.

Плюсы: шанс на быстрое разрешение конфликта на Украине и начало диалога между Россией и США.

Итог

Внешняя политика в Соединенных Штатах — продукт консенсуса американских элит. Президент США имеет здесь ограниченные полномочия, хотя возможность «наломать дрова» у него, конечно, имеется.

Отношения США и России будут развиваться в рамках формирования новой многополярной системы в мире. Конфликты здесь неизбежны пока не будет найден новый баланс сил. И Украиной они вряд ли ограничатся.

Вне зависимости от того, кто станет президентом Соединенных Штатов, украинский конфликт в Америке будет уходить на второй, а потом и третий план. США уже получили от него, что хотели: загнали Россию под санкции, ослабили и подчинили себе Европу, вдохнули вторую жизнь в НАТО.

Издержки для США уже начали превышать выгоды. Поэтому Вашингтон начал по-тихому перекидывать содержание Украины на Европу. У нового президента США будет другая сверхзадача — противостояние с Китаем.