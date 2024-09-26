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Россия изменила условия применения ядерного оружия

Источник:
Sibnet.ru
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Ядерный взрыв
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion
Президент Владимир Путин на совещании Совета безопасности объявил корректировку российской ядерной доктрины. Документы адаптируют к современным реалиям с учетом возникновения новых источников военных угроз. Ключевое изменение — порог применения всех средств ядерного арсенала теперь заметно понижен.

Изменения внесут в два основополагающих документа ядерной политики — Военную доктрину России, а также в «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последний раз их обновляли в 2020 году.

Как изменится ядерная доктрина

Теперь доктрина ядерного сдерживания будет действовать в отношении более широкой категории государств и военных союзов. Одновременно дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

В обновленной редакции агрессия против России любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны теперь будет рассматриваться как совместное нападение на РФ, что может повлечь ответный ядерный удар.

Путин на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию
Путин на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию
Фото: © пресс-служба президента РФ

Основанием для применения ядерного оружия также станет массированный вылет в сторону российской территории различных средств воздушно-космического нападения, включая беспилотники. Ранее в доктрине речь шла только о зафиксированном старте баллистических ракет.

Москва также берет под защиту Белоруссию — новая редакция доктрины оставляет за Россией право использовать ядерное оружие в случае агрессии в отношении официального Минска как участника Союзного государства.

Уточняется, что ядерное оружие может быть применено в случае создания противником «критической угрозы» для суверенитета России с помощью обычного оружия. В прежней редакции документа предписывалось нанести ударный удар только в том случае, если под угрозу поставлено «само существование государства».

Зачем ядерную доктрину пересматривают

Владимир Путин в ходе совещания подчеркнул, что «все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации».

В целом обновленная доктрина существенно снижает порог применения ядерного оружия по сравнению с предыдущей редакцией. Более того, по новой доктрине Россия формально уже получила право на ядерный ответ.

Так, положения обновленного документа применимы к вторжению ВСУ в Курскую область и ударам по стратегическим объектам на территории РФ, поскольку эти действия осуществляются при поддержке ядерных держав — США, Великобритании и Франции.

Эксперты считают главной целью корректировки доктрины попытку удержать западные страны от поставок Украине высокоточного ракетного оружия большой дальности и разрешения на его применения вглубь российской территории.

В условиях сниженного порога применения дальнейшая «накачка» Украины дальнобойными вооружениями создает для США и европейских союзников Киева серьезные риски — ведь вместо потенциальной победы противник получит гарантированный ядерный удар. 

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