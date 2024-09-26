Россия изменила условия применения ядерного оружия

Президент Владимир Путин на совещании Совета безопасности объявил корректировку российской ядерной доктрины. Документы адаптируют к современным реалиям с учетом возникновения новых источников военных угроз. Ключевое изменение — порог применения всех средств ядерного арсенала теперь заметно понижен.

Изменения внесут в два основополагающих документа ядерной политики — Военную доктрину России, а также в «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последний раз их обновляли в 2020 году.

Как изменится ядерная доктрина

Теперь доктрина ядерного сдерживания будет действовать в отношении более широкой категории государств и военных союзов. Одновременно дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

В обновленной редакции агрессия против России любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны теперь будет рассматриваться как совместное нападение на РФ, что может повлечь ответный ядерный удар.

Путин на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию Фото: © пресс-служба президента РФ

Основанием для применения ядерного оружия также станет массированный вылет в сторону российской территории различных средств воздушно-космического нападения, включая беспилотники. Ранее в доктрине речь шла только о зафиксированном старте баллистических ракет.

Москва также берет под защиту Белоруссию — новая редакция доктрины оставляет за Россией право использовать ядерное оружие в случае агрессии в отношении официального Минска как участника Союзного государства.

Уточняется, что ядерное оружие может быть применено в случае создания противником «критической угрозы» для суверенитета России с помощью обычного оружия. В прежней редакции документа предписывалось нанести ударный удар только в том случае, если под угрозу поставлено «само существование государства».

Зачем ядерную доктрину пересматривают

Владимир Путин в ходе совещания подчеркнул, что «все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации».

В целом обновленная доктрина существенно снижает порог применения ядерного оружия по сравнению с предыдущей редакцией. Более того, по новой доктрине Россия формально уже получила право на ядерный ответ.

Так, положения обновленного документа применимы к вторжению ВСУ в Курскую область и ударам по стратегическим объектам на территории РФ, поскольку эти действия осуществляются при поддержке ядерных держав — США, Великобритании и Франции.

Эксперты считают главной целью корректировки доктрины попытку удержать западные страны от поставок Украине высокоточного ракетного оружия большой дальности и разрешения на его применения вглубь российской территории.

В условиях сниженного порога применения дальнейшая «накачка» Украины дальнобойными вооружениями создает для США и европейских союзников Киева серьезные риски — ведь вместо потенциальной победы противник получит гарантированный ядерный удар.