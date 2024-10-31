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Лавров оценил перспективы «ничьи» на Украине

Источник:
РБК
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Завершение конфликта на Украине «вничью» не может обеспечить интересы обеих сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«"Вничью", мне кажется, немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе», — сказал министр в ходе пресс-конференции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Москвой и Киевом возможна «ничья» по итогам конфликта и поддержал переговоры между сторонами без предварительных условий.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что спецоперация завершится только после достижения поставленных Москвой целей. Среди условий — полный вывод украинских войск с территории новых регионов России, отказ от ее интеграции в НАТО, снятие санкций с России.

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Политика #Мир
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