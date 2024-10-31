Лавров оценил перспективы «ничьи» на Украине

Завершение конфликта на Украине «вничью» не может обеспечить интересы обеих сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«"Вничью", мне кажется, немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе», — сказал министр в ходе пресс-конференции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Москвой и Киевом возможна «ничья» по итогам конфликта и поддержал переговоры между сторонами без предварительных условий.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что спецоперация завершится только после достижения поставленных Москвой целей. Среди условий — полный вывод украинских войск с территории новых регионов России, отказ от ее интеграции в НАТО, снятие санкций с России.