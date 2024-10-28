Российские войска взяли Цукарино

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в сообщении Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Цукурино», — сообщили в ведомстве.

Взятие этого населенного пункта позволит российским войскам с севера охватить Курахово — последний крупный украинский оборонительный узел, расположенный поблизости от Донецка.

Цукурино находится в нескольких километрах к югу от Селидово. Продвижение российских войск на этом направлении серьезно ломает логистику ВСУ.

Минобороны России с начала года сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР. Крупнейшие среди них — Авдеевка и Угледар.