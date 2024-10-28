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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска взяли Цукарино

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в сообщении Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Цукурино», — сообщили в ведомстве.

Взятие этого населенного пункта позволит российским войскам с севера охватить Курахово — последний крупный украинский оборонительный узел, расположенный поблизости от Донецка.

Цукурино находится в нескольких километрах к югу от Селидово. Продвижение российских войск на этом направлении серьезно ломает логистику ВСУ.

Минобороны России с начала года сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР. Крупнейшие среди них — Авдеевка и Угледар.

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corrector

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Asd10

Пройдет время и "последний украинец" подпишет таки капитуляцию.

snoo

Нам бы для начала стать однопланетной цивилизацией.

nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?