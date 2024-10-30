Зеленский обвинил США в сливе секретной части «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в сливе секретной информации, касающейся его запроса дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом он заявил во время интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

Накануне американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором раскрыла секретную часть «плана победы» Зеленского. Как оказалось, украинский лидер рассчитывал получить от США ракеты Tomahawk с дальностью полета до 2500 километров.

«Это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — сказал Зеленский.

Так называемый «план победы» Зеленский представил во время сентябрьского визита в США. Западные издания отметили, что план не впечатлил союзников Киева, а запрос на передачу дальнобойных ракет американские власти посчитали «абсолютно невыполнимым».