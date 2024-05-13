Глава Кузбасса Цивилев прокомментировал отъезд

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обратился к жителям региона после того, как премьер-министр Михаил Мишустин предложил его на пост министра энергетики России.

«Независимо от того, как сложится моя судьба, я всегда буду благодарен Кузбассу и его жителям. Мы вместе с вами прошли путь длиной в 6 лет. Кузбасс — это очень сильный регион. Регион тружеников, воинов, победителей. Я счастлив, что жил и работал в Кузбассе», — говорится в обращении Цивилева, опубликованном в его официальном телеграм-канале.

Он добавил, что поручения президента Владимира Путина, интересы жителей Кузбасса и всех регионов страны всегда будут для него в приоритете. «Я из Кузбасса и этим горжусь!» — заключил Цивилев.

Цивилев был назначен заместителем губернатора Кузбасса Амана Тулеева в 2018 году, после отставки последнего стал врио, а затем победил на выборах. В сентябре 2023 года избран на второй срок с результатом 85,23%.