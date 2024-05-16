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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

NYT посчитала назначение Белоусова опасным для Украины

Источник:
New York Times
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Назначение Андрея Белоусова министром обороны России не сулит ничего хорошего для Украины, считает редактор New York Times Серж Шеманн.

«Перестановки в Минобороны представляют опасность для Украины. <...> Эти кадровые игры указывают на большие перемены в армии», — пояснил Шеманн.

По его словам, новый министр обороны может повысить эффективность российского военно-промышленного комплекса и обеспечить все потребности российской армии в зоне спецоперации.

Он отметил, что назначение произошло на фоне методичного наступления российских войск на подконтрольные Украине территорий.

И ни это назначение, ни наступление «не сулит Украине ничего хорошего», заключил Шеманн.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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