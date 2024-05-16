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Зеленский допустил потерю Харькова

Источник:
ABC
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Российская армия захватит Харьков, если Украина в ближайшее время не получит американские системы ПВО, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC.

Украинский лидер признал, что ситуация на фронте крайне серьезная и обвинил мировое общество в отсутствии должной поддержки Киева. По его словам, американские деньги, выделенные Киеву, не попадают в Украину, а сразу идут в экономику США.

Подразделения группировки «Север» в настоящее время ведут активные боевые действия в Харьковской области. В частности, под контроль взяты населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Глава Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что российские войска уже контролирует запад и север города Волчанска к северу от Харькова. Генштаб ВСУ признал, что украинские подразделения в этом районе были вынуждены отступить.

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Политика #Мир #Конфликты
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