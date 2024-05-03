Российские военные зашли на базу США в Нигере

Российские военнослужащие поселились на территории авиабазы 101 в Нигере, где размещены американские войска, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне.

Россияне используют отдельный ангар на авиабазе. Но у базы «не такая уж большая территория», отметил один из источников телеканала. Собеседник США дали понять властям Нигера, что американские служащие не могут находиться на базе с российскими военными, приводит материал Reuters.

Российские и американские войска оказались в непосредственной близости на фоне напряжения между Москвой и Вашингтоном из-за конфликта на Украине, отмечают СМИ.

В Нигере дислоцированы около 1 тысячи американских военных, они занимались контртеррористической деятельностью и вместе с местными служащими патрулировали территорию страны. В марте нигерийские власти потребовали вывести контингент США, после череды попыток уладить вопрос Вашингтон согласился сделать это в течение нескольких месяцев.

Источники Bloomberg ранее сообщили о планах разместить в Нигере российский «Африканский корпус», который призван заменить миссии ЧВК «Вагнер» на континенте.