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Темную материю впервые показали «вживую». ФОТО

Источник:
Universetoday.com
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Ученым из Гарварда удалось впервые с высокой достоверностью визуализировать загадочную темную материю во время компьютерной симуляции.

Исследователи предположили, что темная материя состоит из элементарных частиц со слабым взаимодействием — так называемых WIMP, с массой в сто раз больше чем у протона. Запущенная на таких условиях симуляция показала интересные результаты.

Так, оказалось, что темная материя собирается вместе, формируя ореолы не только вокруг галактик, но и по краям. Эффект гало развивался на всех крупных масштабах, при этом его структура была схожей — с уплотнением в центре и рассеиванием в других местах.

Симуляция распространения темной материи
Симуляция распространения темной материи
Фото: © Center for Astrophysics

По одной из теорий, при столкновении частицы темной материи испускают гамма-излучение. При этом наблюдения показали, что из центра нашей галактики исходит избыток такого излучения, это может указывать на концентрацию темной материи.

Темная материя — одни из главных загадок современной физики. Ученые пытаются найти способ наблюдать за ней, однако пока «увидеть» ее структуру можно только при помощи компьютерного моделирования.

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