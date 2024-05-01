Найдена нация с самыми маленькими пенисами

Камбоджийцы оказались обладателями самых маленьких пенисов, к такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные 90 исследований и баз данных.

Данные о средней величине пенисов в разных странах были опубликованы на немецком сайте WorldData. У мужчин в Эквадоре оказались самые большие пенисы в мире (17,6 сантиметра), а у мужчин в Камбодже самые маленькие (10,04 сантиметра).

В России средний размер полового члена оказался равен 13,21 сантиметра. В Европе рекордсменами стали нидерландцы (15,87 сантиметра), французы (15,74 сантиметра) и итальянцы (15,24 сантиметра).

Анализ показал, что на длину полового члена в основном влияет процент жировой массы, а не рост мужчины, приводит Daily Mail слова ученых. Поэтому в странах с более высокими показателями ожирения мужчины часто имеют небольшие пенисы.