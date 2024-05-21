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Автомобили «Волга» возродились на китайской базе

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобили бренда Volga впервые показали публике. Исходными моделями стали китайские машины.

Автомобили марки Volga представили на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде. Их осмотрел премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Пока будет три модели: Volga С40 – седан класса D, Volga К30 – кроссовер класса С, Volga К40 – кроссовер класса D.

На всех трех моделях используется современный бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил, семиступенчатая автоматическая коробка передач.

Новые отечественные автомобили будут сделаны на базе китайских Changan. C40 — это Changan Raeton Plus, K30 — Oshan X5 Plus, а К40 — Changan UNI-Z.

Выпуск начнется в Нижнем Новгороде в 2024 году, в режиме полного цикла — в 2025-м.

Тема: Русские машины
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