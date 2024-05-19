Психолог предостерегла от приема успокоительных перед экзаменами

Психолог Инна Карась предостерегла от приема успокоительных перед экзаменами и посоветовала загодя научиться техникам здорового дыхания.

Экзамены вызывают сильный стресс, который может перекрыть знания и ввести в ступор. Но бороться с ним нужно правильно. «Не злоупотребляйте успокоительными. Если переборщить с ними, есть риск появления сонливости и заторможенности. Чтобы не пришлось бороться со сном, не употребляйте и спиртное: это не расслабит вас, а утомит», — приводит «Газета.ру» совет психолога.

По ее словам, для борьбы со стрессом имеет смысл научиться нескольким техникам здорового дыхания. Они улучшают кровообращение и успокаивают нервную систему.

«Сконцентрируйтесь на диафрагмальном (брюшном) дыхании, или дыхании животом. В нем активно участвует диафрагма, брюшные мышцы сокращаются. Техника улучшает кровообращение и успокаивает нервную систему. Вторая техника — легкая задержка дыхания в пропорциях 1:1:1. Вдох, задержка, выдох. Вдох, задержка, выдох и так далее», — рассказала она.

Прежде всего, она рекомендовала для снижения стресса предварительно подготовиться и не в ночь перед экзаменом. Для этого стоит тщательно распланировать процесс подготовки: отвести время на повторение материала, отдых, питание и, конечно, на полноценный сон.