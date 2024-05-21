Крейсер «Аврора» извлекли из девочки в Иркутске

Врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы достали из двухлетней девочки крейсер «Аврора», это один из самых необычных предметов за историю работы отделения эндоскопии, сообщила пресс-служба медучреждения.

Малышка играла с конструктором и проглотила игрушечный кораблик. Родители заметили, что дочка поперхнулась, и поехали в больницу.

Рентгеновский снимок подтвердил наличие инородного тела в нижней трети пищевода ребенка.

Фото: © Ивано-Матренинская детская клиническая больница

По словам врача отделения эндоскопии Ильи Пикало, острые выступающие части кораблика цеплялись за стенки пищевода и царапали его. Извлечение крейсера заняло в два раза больше времени, чем обычной монеты.

Девочку оставили в больнице под наблюдением, а игрушечная «Аврора» пополнил коллекцию отделения эндоскопии.