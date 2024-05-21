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Крейсер «Аврора» извлекли из девочки в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы достали из двухлетней девочки крейсер «Аврора», это один из самых необычных предметов за историю работы отделения эндоскопии, сообщила пресс-служба медучреждения.

Малышка играла с конструктором и проглотила игрушечный кораблик. Родители заметили, что дочка поперхнулась, и поехали в больницу.

Рентгеновский снимок подтвердил наличие инородного тела в нижней трети пищевода ребенка.

Игрушечный крейсер «Аврора» в пищеводе девочки
Фото: © Ивано-Матренинская детская клиническая больница

По словам врача отделения эндоскопии Ильи Пикало, острые выступающие части кораблика цеплялись за стенки пищевода и царапали его. Извлечение крейсера заняло в два раза больше времени, чем обычной монеты.

Девочку оставили в больнице под наблюдением, а игрушечная «Аврора» пополнил коллекцию отделения эндоскопии.

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Жизнь #Здоровье #Иркутск
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Топ комментариев

mosquito__2010

Это как говориться сколько угодно, всё равно после катастрофических нарушений конституции Украины в 2014...

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

mosquito__2010

"Киев будет наставать на своих условиях" - вот уж точно горбатого могила исправит. Ничему не учатся....