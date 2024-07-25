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Какая продолжительность сна смертельно опасна

Источник:
Sibnet.ru
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Продолжительность сна менее шести часов в день увеличивает вероятность ранней смерти на 30%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество».

Глава Минздрава также привел данные, согласно которым недосып повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и может снижать когнитивные функции и производительность труда на 40%, передает РИА Новости.

Чтобы снизить риски, Мурашко посоветовал не только высыпаться, но и давать организму регулярную физическую нагрузку. Так, всего лишь 150 минут занятий в неделю снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

Также регулярная зарядка на 50% уменьшает риск метаболических нарушений, грозящих онкологическими заболеваниями, подчеркнул министр.

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